İzmir’in kalbinde denize sıfır yaşam

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genelinde 20 bin konut üreten İZKA İnşaat, yeni projesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İZKA İnşaat, 300 milyon lira yatırımla şehrin en gözde yerinde benzeri olmayan bir projeye imza attı. Bayraklı'da inşaatı başlayan 34 katlı İZKAPORT, dün satış ofisinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. İzmir'in yeni kent merkezi Bayraklı'da yeni bir hayatın kapılarını açacak olan ve kentin her noktasına ulaşım kolaylığı bulunan İZKAPORT, eşsiz deniz manzarasına sahip tek konut projesi olacak. Şehrin yeni simgesi olmaya aday İZKAPORT, önünün hiç bir zaman kapanmayacak olması ile dikkat çekiyor. İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Azat Yeşil, Türkiye genelindeki tüm projeleri tamamladıklarını, İzmir'de odaklandıklarını söyledi.olarak tüm yatırımları, Türkiye'nin gözdesi İzmir'de yapacaklarını belirten Yeşil, "Gözümüz ve emeğimiz İzmir'de. Bu şehir en güzeline layık. İZKAPORT da bu güzellikte bir yatırım. Güzel İzmir'in kalbinde denize sıfır bir hayat sunuyor. Şu an ise konut fiyatları açısından en uygun dönemdeyiz ve bu gayrimenkul yatırımı için büyük bir fırsat. İZKAPORT gibi asla benzeri yapılamayacak bir projede yer almak isteyenler bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Çünkü İZKAPORT'ta sadece 144 daire var. İZKAPORT, hayatın akışını kolaylaştıran yerde bulunuyor. İzmir'in en değerli lokasyonu Bayraklı Altınyol Caddesi'nde yer alan İZKAPORT'taki tüm daireler, önü asla kapanmayacak deniz manzarasına hakim" dedi.