CHP’li aday adaylarından partilerine Çalkaya sitemi

BUGÜN NELER OLDU

CHPİzmir'de 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Balçova depremi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası alan, ardından bu cezası paraya çevrilen mevcut başkan ve CHP Balçova Belediye Başkanı Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerel seçimler için adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülünce gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. Genel Merkez, şaşkınlık yaratan bir kararla Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya'yı Balçova Belediye Başkan Adayı olarak açıklayınca CHP'li aday adayları duruma tepki gösterdi. Aday adayı Banu Gençkan, Ergin Akman, Hürmet Kırmızı, Muharrem Dayanç ve Şenel Aslanoğlu, tek cümlelik açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı" cümlesine yer verildi.