Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > ‘Buca 5 yıl daha kaybetmemeli’

5 yıl daha kaybetmemeli’

Giriş Tarihi: 9.3.2019
‘Buca 5 yıl daha kaybetmemeli’
CUMHUR Ittifakı AK Parti Belediye Meclis Üyesi adaylarından Hayriz Çiftçi ve Turgut Yazgan'ın Kozagaç Mahallesinde bulunan seçim ofisinin açılısına katılan Belediye Baskan Adayı Mustafa Arslan, coskulu kalabalıga hitap etti. Ilçenin sorunlarına dikkat çeken Arslan, Buca'nın bu sorunlara bir 5 yıl daha katlanamayacagını söyledi. Arslan, "Buca'nın bir 5 yıl daha kaybetmesi, zaten zar-zor yasadıgımız ilçemizin daha da kötü bir hal almasına neden olur. Buca iyice yıpranır ve basta trafik olmak üzere kroniklesen sorunları ile çektigimiz ıstırap kat kat artar. Biz ilçemizin uzun yıllardır çektigi bu ıstırabı bitirmek için yola koyulduk" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Buca 5 yıl daha kaybetmemeli’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN