‘Buca 5 yıl daha kaybetmemeli’

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR Ittifakı AK Parti Belediye Meclis Üyesi adaylarından Hayriz Çiftçi ve Turgut Yazgan'ın Kozagaç Mahallesinde bulunan seçim ofisinin açılısına katılan Belediye Baskan Adayı Mustafa Arslan, coskulu kalabalıga hitap etti. Ilçenin sorunlarına dikkat çeken Arslan, Buca'nın bu sorunlara bir 5 yıl daha katlanamayacagını söyledi. Arslan, "Buca'nın bir 5 yıl daha kaybetmesi, zaten zar-zor yasadıgımız ilçemizin daha da kötü bir hal almasına neden olur. Buca iyice yıpranır ve basta trafik olmak üzere kroniklesen sorunları ile çektigimiz ıstırap kat kat artar. Biz ilçemizin uzun yıllardır çektigi bu ıstırabı bitirmek için yola koyulduk" dedi.