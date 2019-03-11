Manisa’da Ergün projelerini açıkladı

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ManısaBüyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda geride bıraktığı 10 yıllık görev süresinde ortaya koyduğu projeleri anlattı, yeni dönem projelerini sıraladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Başkan Ergün'e yeni dönem projelerinin hayırlı olması diledi. Parti rozetini çıkararak Manisa'ya hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Ergün, "31 Mart tarihinde yerelde yöneticilerimizi belirlemek üzere sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı çatısı altında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterildim. Öncelikle bizlere inanıp, güvenen Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanıma bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Manisa'yı Cumhur İttifakı'nın zaferiyle taçlandıracağız" dedi.