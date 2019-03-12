Kaymakam’dan yaşlılara ziyaret

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Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Huzur Evi Birimi'ne bir ziyaret düzenleyerek 180 yaşlıyla buluştu. Kaymakam Büyükköse, yaşlı vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Huzur evini ve burada ki yaşam şartlarını oldukça beğenen Kaymakam Büyükköse, vatandaşların beş yıldızlı otelden daha iyi şartlarda kaldığını söyleyerek, Müdür Öztürk'e teşekkür etti. Büyükköse "Kırkağaç'ın değerli iş adamlarıyla Soma Huzur Evi'ni ziyaret etmek istedik. Özellikle burada kalmakta olan Kırkağaçlı büyüklerimiz ile görüştük. Bol bol sohbet ettik" dedi.