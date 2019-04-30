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Yeni açılan ’a misafirlerinden tam not

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Yeni açılan Babaganuş’a misafirlerinden tam not
İzmir ?Alsancak'ta kapılarını açan eğlence mekanı 'Babaganuş' gece hayatına yeni bir soluk getiriyor. İzmir'in önde gelen iş insanlarının katıldığı bir kokteylle hizmete başlayan Babaganuş, zengin mutfağı ve şık mimarisi ile misafirlerinden tam not aldı. 45 kişilik ekiple aynı anda 200 kişiyi ağırlayabilen mekan, haftanın yedi günü 18:00-02:00 saatleri arasında hizmet verecek. Barakuda Mimarlık'tan Mimar Tolga Tuğcu'nun yedi aylık çalışmasıyla tamamlanan mekanda, DJ konseptiyle yerli ve yabancı eğlenceli şarkılar çalacak.
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Yeni açılan Babaganuş’a misafirlerinden tam not
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