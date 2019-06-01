BUGÜN NELER OLDU

Yeni Asır Gazetesi Köse yazarı Erhan Gülenç'in yaptıgı arastırma bir skandalı ortaya çıkardı. Gülenç'in önceki gün kösesine tasıdıgı iddiaya göre CHP Izmir Il Baskanı Deniz Yücel'in kullandıgı makam aracının Konak Belediyesi tarafından Karabaglar'da faaliyet gösteren Özdecan Turizm Tasımacılık ve Seyahat Acentesinden kiralandıgı ve kiralama ücretlerinin de belediye tarafından ödendigi, aracı kullanan soförün de belediye personeli oldugu öne sürüldü. Kiralama ücreti Konak Belediyesince ödenen bir aracın CHP Il Baskanına makam aracı olarak nasıl tahsis edildigi merak konusu oldu. Egeli SABAH'ın görüstügü firma yetkilileri aracın kendilerine ait oldugunu dogruladı.31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den ilçe belediye baskanı seçilen bazı isimler koltuga oturur oturmaz tasarruf yapmak için makam araçlarını kaldırırken CHP Izmir Il Baskanı Deniz Yücel'in makam aracı olarak kullandıgı 35 HM 893 plakalı Renault Fluence marka binek otomobilin Konak Belediyesi tarafından özel bir araç kiralama sirketinden kiralandıgı ortaya çıktı. Bu aracı da Il Baskanı Yücel'e tahsis edildigi ögrenildi. Her fırsatta siyasi etikten bahseden Yücel'in parasını Izmirlinin ödedigi makam aracı ile kentte dolasması bu kadar da olmaz dedirtti. Iddianın basına yansıması üzerine Yücel'in önceki gün il baskanlıgına kendisine ait özel araçla gelmesi ve aracını da kapalı otoparka park etmesi kafa karıstırdı.CHP'li Konak Belediyesi tarafından kiralanan aracın benzin giderlerinin kim tarafından karsılandıgı ise merak konusu oldu. Isminin açıklanmasını isteyemeyen bazı partililer belediyenin kiraladıgı aracın bir siyasi partinin il baskanı tarafından makam aracı olarak kullanılmasının yasal olarak mümkün olmadıgını belirtti. Bunun resmen kamu zararı olduguna dikkat çeken partililer, etik açıdan da kabul edilebilir olmayan iddiaların müfettislerce arastırılması gerektigini söyledi. Öte yandan Konak Belediye Baskanı Abdül Batur ve CHP Izmir Il Baskanı Deniz Yücel iddialara karsısında sessiz kaldı.