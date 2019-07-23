Yaşar hedeflerini gerçekleştiriyor

Üniversiteli olma hayali kuran gençler için tercih dönemi bugün başlayacak. Zorlu tercih dönemi öncesinde Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı basın toplantısı düzenledi. Üniversitenin Türkiye genelinde ve yurtdışında yükselen bir değer olma hedefiyle ilerlediğine dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, yeni akademik dönemin hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

YÖK'E BAŞVURU

"Yaşar Üniversitesi olarak yeni yatırımlar yapmayı da düşünüyoruz" diyen Yiğitbaşı, "Bu kapsamda tarım eğitimi alanında da yenilikler hedeflemekteyiz. Buna bağlı olarak; üniversitemizde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulması çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. YÖK'e başvurumuzu yaptık ve sonucunu bekliyoruz. Yaşar Üniversitesi camiası, her geçen yılla birlikte, güçlendi ve büyümeye devam ediyor. Kuruluşumuzdan bu yana mezun sayımız yaklaşık 12 bine ulaştı. Bugünü özetlemek gerekirse öğrencilerimiz; eğitim hayatlarını son teknolojik imkanlarla donatılmış, 90 bin metrekare alana sahip bir yerleşkede geçiriyor" dedi. Yeni akademik yılda Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nı" başlatacaklarını duyuran Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, bu yıl 193 öğrenciye tam burs, 487 öğrenciye yüzde 50 indirim ve 629 öğrenciye yüzde 25 indirim imkanı sunacaklarını söyledi.

INDIRIM IMKANI

18'inci yılını dolduran üniversitelerinde 252'si 61 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler olmak üzere yaklaşık 9 bin 500 öğrenci eğitim gördüğünü ifade eden Rektör Dinçer, "Bu yıl 1844 kişiye üstün düzeyde bir eğitim vermek üzere kontenjanımız mevcut. Bu kontenjanın yüzde 71'i bir tür burs ya da indirim alacak. 193 öğrenciye tam burs, 487 öğrenciye yüzde 50 indirim ve 629 öğrenciye yüzde 25 indirim imkanı sunulacak. Ayrıca her yıl olduğu gibi spor ve akademik başarı burslarımız da yer alacak" diye konuştu.

MÜJGAN ÖĞE