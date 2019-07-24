Denizli, geleceğine birlikte yön veriyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin gelecek 5 yıllık stratejik planını Denizli halkıyla birlikte hazırlamak için başlattıkları anket çalışmasının sürdüğünü duyurdu. "Şehrimizin geleceğine birlikte yön verelim" sloganıyla duyurulan ankete Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr'den erişilebildiğini kaydeden Başkan Osman Zolan,"Bugüne kadar Denizlimize ne yaptıysak vatandaşlarımızla birlikte yaptık, birlikte başardık. Bundan sonra da aynı anlayışla, aynı azim ve heyecanla çalışmalarımız devam edecek. Bu açıdan şehrimizin gelecek 5 yılına yön verecek 2020-2024

Stratejik Planı anket çalışması çok önemli. Ben tüm hemşehrilerimi şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarını birlikte belirleyeceğimiz anketi doldurmaya davet ediyorum" dedi.

"TEK YÜREK OLACAĞIZ"

Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Denizlimizde bugüne kadar ne yaptıysak vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle yaptık. Dönüp geriye baktığımızda şehrimiz birçok ilin imrendiği bir noktaya geldi. Yeter mi? Tabi ki yetmez. Gece gündüz çalışmaya, şehrimizi daha ileriye götürmeye devam edeceğiz. Denizlimizin ihtiyaçlarını gidermeye, şehrimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ancak ihtiyaçları, sorunları vatandaşlarımızın baktığı pencereden de görmek istiyoruz. Bugüne kadar nasıl birlikte başardıysak, istiyoruz ki bundan sonra yapılacak işlerle ilgili de birlikte karar verelim. Şehrimize birlikte hizmet etme adına bu anketin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

5 YILLIK PLAN

Tüm hemşehrilerini Denizli'nin gelecek 5 yıllık yol haritasını birlikte çizmeye davet eden Başkan Zolan, "Halkımızdan istediğimiz bu anketi doldurarak Denizlimizle ilgili hayallerini, isteklerini, görüş ve önerilerini bizimle paylaşmaları. Bunun katılımcı demokrasi adına, birlikte hizmet etme adına, çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Anket doldurma süresinin 28 Temmuz 2019 Pazar günü bitimine kadar uzatıldığını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Denizlimizin gelecek 5 yıllık stratejik planına halkımız karar versin istiyoruz. Şehrimiz için söz söyleyen, katkı koyan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkesi kucaklayan bir anlayışla stratejik planımızı hazırlayacağız" diye konuştu.