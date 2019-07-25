Balıkesir’den eğitim masası

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Öğretmenevi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız başta olmak üzere eğitim camiasıyla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, şehirdeki eğitimin kalitesini yükseltmek, okulların fiziki şartlarını iyileştirmek, okullar arasındaki imkan ve öğrenme farkının kapanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları proje ve yatırımlar hakkında eğitim camiasına bilgiler vererek görüşlerini aldı. 20 ilçede eğitime yapılacak yatırımların planladığı toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir komisyon kurularak yol haritasının belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak hareket edeceği konuların belirlenmesi noktasında da istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, Büyükşehir olarak şehirdeki okulları çevresi ile bütünleşen, 24 saat yaşayan ve güvenli alanlar haline getirmek amacıyla en kısa sürede çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

IHTIYAÇ TESPITI

Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinden sosyal faaliyetlerin arttırılmasına, sportif faaliyetlerden kültürel faaliyetlere kadar tüm konulara titizlikle eğileceklerini söyleyen Yücel Yılmaz, "Okulları kendi ihtiyaçları ve imkanları doğrultusunda ele alacak, ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Her okulun gelişmesi gereken yönlerini önceliklendirecek, aralarındaki imkan ve başarı farkını azaltıp eğitimin niteliğini artırarak Balıkesir'in eğitim şehri olması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"BU GENÇLER BIZIM"

"Amacımız daha kaliteli bir eğitime, eğitim şehri Balıkesir'e yolculuk" diyen Başkan Yılmaz, "Bizler gençlerimizin gücüyle yarınları planlayacağız. Çocuklarımız için her şeyi detaylıca çalışıp planlamalar yapacağız" diye konuştu. Güçlü bir ekonomi için öncelikle eğitime yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, yapacakları çalışma ve yatırımlarla liselerden başlamak üzere 20 ilçedeki tüm okulları, çocukların yanı sıra mahalle sakinlerinin de hizmetine açarak hayat boyu öğrenme merkezi haline getireceklerini kaydetti.