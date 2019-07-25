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Manısa’da yeteneklı gençler keşfedılecek

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Manısa’da yeteneklı gençler keşfedılecek
MANİSA Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, Manisa genelinde uygulanacak olan eğitim ve spor projelerine ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda, Manisa'da okullarda eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve okullardaki yetenekli çocukların keşfedilmesine yönelik yapılacak proje ve çalışmalar masaya yatırıldı. Manisa Valiliği Toplantı Salonunda Manisa Valisi AHmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcıları Ahmet Yılmaz, Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ve ilgili personel katıldı. Okullara kütüphane yapılarak çocuklara küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Vali Deniz, "Spor şehri Manisa, projesiyle Manisa'daki okul spor kulübü sayısını artıracağız. Yetenekli çocuk ve gençleri keşfederek Türk sporuna kazandıracağız" dedi.
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Manısa’da yeteneklı gençler keşfedılecek
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