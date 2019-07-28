Büyükşehir’in ateş savaşçıları

BUGÜN NELER OLDU

nüfus başına düşen personel, istasyon ve araç sayısında ilk sırada bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında bin 833 yangına müdahale etti. Bin 040 kurtarma operasyonu gerçekleştiren Büyükşehir İtfaiye, 283 de trafik kazasına müdahale etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir İtfaiyenin gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 52 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Büyükşehir İtfaiyenin Türkiye'de nüfus başına düşen personel, araç ve istasyon sayısında ilk sırada bulunduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İtfaiyemiz 52 ayrı noktada, 7 gün 24 saat görevi başında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Denizlimiz güvende ve daha huzurlu. Denizlimiz emin ellerde. Allah'ım onların yokluğunu göstermesin. Gece gündüz demeden kendi canları pahasına görevlerini ifa etmeye çalışan tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.