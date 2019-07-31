Yasadışı günübirlik ev kiralayanlara ceza

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İzmır'dejandarmanın yaptıgı huzur operasyonlarında, yasa dısı olarak evlerini günübirlik kiraladıgı belirlenen ev sahiplerine para cezası kesildi. Izmir Il Jandarma Komutanlıgı ekipleri, 800 personelin katılımıyla il genelinde huzur operasyonları düzenledi. Toplam 12 bin 430 kisinin kimlik sorgulamalarının yapıldıgı denetimlerde, günübirlik kiralanan 147 ev ve 13 kiralık araç firması incelendi. Yasa dısı olarak faaliyet gösterildigi ve günübirlik kiralandıgı belirlenen 10 evin sahiplerine, toplam 128 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, kaçak göçmenlerin yasa dısı yollardan Yunan adalarına geçislerini organize eden 1 kisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen süpheli, tutuklandı. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda da 85 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız av tüfegi ele geçirildi.