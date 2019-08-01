Çeşme’ye bayramda tatilci akını

KURBAN Bayramı tatili arife günü olan 10 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 14 Ağustos Çarşamba günü son bulacak. Turizm sektörünün, 15-16 Ağustos tarihlerinin de idari izin verilerek, hafta sonu ile bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılması talebi, henüz Hükümet kanadından yanıt bulmadı. Kurban Bayramı öncesinde Ege'deki tatil yörelerine milyonlarca tatilcinin akın etmesi bekleniyor. Bu merkezlerin önde gelenlerinden Çeşme'de otellerdeki doluluk oranları yaz tatilinde hafta arası yüzde 60- 70 civarında olurken, bu oran hafta sonları ise yüzde 90'lara çıkıyor. Bu nedenle sektör temsilcileri, bayram tatilini Çeşme'de geçirmek isteyenleri ellerini çabuk tutup, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları konusunda uyardı.

BELGE SORUN

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonu aşkın tatilcinin Çeşme'ye gelmesini beklediklerini söyledi. Demir, "Bayram tatilinin başlamasına yaklaşık 2 hafta var. Bir haftayı bulmaz, doluluk oranı yüzde 100'e ulaşır. Talep çok büyük. Sakın rezervasyonsuz gelmeyin" dedi. TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer ise "Rezervasyon için bağlantı kurduğunuz şirket ve işletmelerin TÜRSAB belgesini sorun, rezervasyon yapılan otellerden doğrulama alın" uyarısında bulundu.