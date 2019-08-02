Bilgince şampiyon çıkardı

ÖZEL Bilgince Eğitim Kurumları 8'inci sınıf öğrencisi Ege Budak 2019 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Bilgince Eğitim Kurumları Kurucusu Melike İncir, " 2019 Liselere Giriş Sınavı'nda tam puan alarak bizleri gururlandıran öğrencimiz Ege Budak'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. "Bilgince Eğitim Kurumları olarak uzun yıllardır 'Dünya insanı' yetiştirmek için eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diyen Melike İncir, "Kendine güvenen, yaratıcı, üretken, topluma faydalı, lider ruhlu bireyler yetiştirmeyi hedef edinip bu hedef doğrultusunda gerekli eğitim öğretim ortamlarını düzenliyoruz" dedi.

KİŞİSEL GELİŞİM

Melike İncir, "Bilim, sanat, ve spor alanlarında eğitimler verilmektedir. Yabancı dilde dört temel beceri olan konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Öğrencilerimizin katıldığı Cambridge Dil Sınavları'nda başarımız yüzde 100'dür. VİP Özel Öğretim Kursuyla 9. şubesimiz yakın zamanda eğitime başlayacak" dedi.