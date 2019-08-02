Kolej seçiminde on maddelik uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuklarını özel okula gönderecek aileler için uyarılarda bulundu. MEB, özel okullar için kurumsal yapı, akademik başarı, okul müfredatı, öğretmen profili, fiziki ve teknolojik altyapı gibi kıstasların bulunduğu 10 temel maddeye dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarını özel okullara kaydettirmeyi planlayan veliler için 10 maddede dikkat edilmesi gereken temel unsurları anlattı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının açıklamasının ardından okullarda kayıt dönemine girildiğine işaret eden Yıldız, bir eğitim kurumunu tercih nedenlerinin iyi ele alınması gerektiğini vurguladı. İlk kez özel okula çocuğunu gönderecek velilere tercih nedenlerine yönelik liste yapmasını öneren Yıldız, "Bir özel öğretim kurumuna çocuğunu kaydettirmeyi düşünen veliler, neden devlet okulları yerine özel eğitimi tercih ettiği üzerine iyi bir irdeleme yapmalı, bunun nedenlerini belirlemeli. Yani ilk düğmenin doğru iliklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



İŞTE TEMEL UNSURLAR



Okulun kurumsal yapısı çok temel ve belirleyici

Okulun akademik başarısı nedir? Hangi bursları sağlıyor?

Eğitim personelinin niteliği, sürekliliği ve çeşitliliği nasıl?

Uygulanan eğitim programları iyi incelenmeli.

Okulun toplumdaki olumlu imajı, kültürel düzeyi ile toplum ve sosyal çevrenin beklentilerini karşılaması gerekiyor.

Okul, öğrencileri hayata hazırlıyor mu? Okul beklentileri karşılayabilecek mi?

Okulun fiziki donanımı ve altyapısı çok önemli. Veliler, tercih öncesi okulun her yerini gezip görmeli. Zengin kütüphane tercih sebebi olmalı

Okulun toplum yararına yaptığı çalışmalar, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikleri ne düzeyde?

Okuldaki öğrenci rehberliği hizmeti çok önemli. Okulun rehberlik sistemi iyi ve liderlik yapabilmeli.

Okul ile yapılacak sözleşmeye dikket edilmeli. Sözleşme maddeleri tek tek okunmalı. Veli neye imza attığını çok iyi bilmeli.