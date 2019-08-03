Denize çamur aktı

İZMİR Üçkuyular'da Hava Eğitim Komutanlığı önünden Körfez'e kanalizasyon deşarjı yaptığı için sürekli eleştirilen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de çamurla kirletmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Narlıdere Metrosu'nda inşaatından çıkan çamur denize aktığı görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en büyük hedeflerinden birinin İzmir Körfezi'nde denize girilebilir olmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Soyer'in, "Temiz bir Körfezde üç yıl sonra yüzeceğim" açıklamalarından sonra böyle bir kirliliğinin meydana gelmesi skandal olarak yorumlandı. Narlıdere Metro inşaatının Sahilevleri Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında çıkan çamurlu sular denize akıtıldı. Çalışmaların devam ettiği şehitlik bölgesindeki tüm çamur, kanal yoluyla denize bağlandı. Akan çamurlu su nedeniyle sahil çamur rengine dönerken, ortaya çıkan manzara vatandaşları isyan ettirdi. Büyükşehir'in kirliliği önlemek adına hiçbir özen göstermemesine tepki gösteren İzmirliler, CHP'li belediyeye tepkilerini dile getirdi. İhmalkarlığa tepki gösteren vatandaşlardan Gürcan Kadagan, "Körfezden lağım kokuları sürerken üstüne Büyükşehir'in çamurlu su ile kirletmesi kabul edilemez. Deniz hepimizin. Hele hele her sözünde kendini çevreci olarak gösteren Başkan Tunç Soyer, bunun hesabını İzmirlilere nasıl verecek" dedi.

MUHTAR 'NORMAL' DEDİ

Sahilevleri Muhtarı İsmail Yetim, "Bunda kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kış boyunca yağmur yağıyor. Bu sularda sonuçta çamur olup denize akıyor. Yapılan metro çalışması hepimizin için. Metro hepimizin. Belediyenin yaptığı güzel bir şey. Bu tarz akıntıyı da normal karşılamak lazım" diye konuştu.