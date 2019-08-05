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Yavru flamingolara takip halkalaması

yapay üreme adasındaki yavru flamingolar göç yolları ve yaşam sürelerinin takibi için halkalandı

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Yavru flamingolara takip halkalaması
İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay üreme adasındaki 176 yavru flamingo, göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla yetkililer ve gönüllülerce halkalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden yetkililer ve gönüllüler, yapay üreme alanında bir araya geldi. Flamingoların sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka takan yetkililer, yavruların göç yolları ve yaşam sürelerini daha kolay takip edilebilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, "Son derece başarılı bir çalışma yürüttük" dedi.
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Yavru flamingolara takip halkalaması
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