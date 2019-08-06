AK Partili gençler münazara yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Gençlik Kolları Karşıyaka ve Bornova teşkilatlarını münazarada buluşturdu. İl Başkanlığı'nda düzenlenen münazarada gençler hükümet ve muhalefet kanatlarını temsil etti. "Sosyal medya ve dijital yayın organlarının devlet tarafından denetlenmesi" üzerine il gençlik kolları başkanlığınca düzenlenen program, karşılıklı tartışma üzerine devam etti. Gençlerin "denetlenmesi" veya "serbest bırakılması" konusunda argümanlar ürettiği fikirleri jüriye sunduğu tartışmanın kazananı Karşıyaka grubu oldu. İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "AK Parti fikirlerin ve özgürlüklerin partisidir. Bugün internet yayın organlarının denetimini ele aldık, konuştuk. Gençler, yaşadıkları ülkedeki gelişmeleri takip etmeli ve değerlendirmeli diye düşünüyorum. Münazaralarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.