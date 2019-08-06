Sörf denince Çağla

TÜRKIYE Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Funboard sınıfında düzenlenen Türkiye Rüzgar Sörfü/ Slalom Türkiye Ligi Yarışları'nın ilk ayağı, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlendi. Göztepe Yelken Kulübü ev sahipliğinde Urla-İçmeler parkurunda 1-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen yarışların sonucunda 24 kupanın 12'sini Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcuları kazandı.



İŞTE YELKENDE DERECEYE GİRENLER

21 yaş altı genç kızlar kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Ela Dönmez birinci, aynı kulüpten Lara Mey Yalçın ikinci, ferdi yarışan Asya Anastasya Varıcıoğlu üçüncü

21 yaş altı genç erkekler kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Ali Maga birinci, Göztepe Spor Kulübünden Emir Gürsoy ikinci, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Olcay Yurtseven üçüncü

17 yaş altı kızlar kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından İpek Kaçan birinci, Aylin Özay ikinci, Elit Ercan üçüncü

17 yaş altı erkekler kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından Sarp Kahraman birinci, Berke Özay ikinci, ferdi yarışan Halil Özbey üçüncü

15 yaş altı erkekler kategorisi: Yeni Foça Kulübü sporcusu Ege Berk Vokan birinci, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından Ozan Özay ikinci, Ali Günem üçüncü

Kadınlar kategorisi: Göztepe Spor Kulübünün dünya şampiyonu milli sporcusu Fulya Ünlü birinci, Mimar Sinan Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Nimet Tulumen ikinci

Erkekler kategorisi: Göztepe Spor Kulübü sporcusu Ertuğrul İçingir birinci, Kırmızı Çizgi Kulübü sporcusu Ege Şefik Kurt ikinci, ferdi yarışan Ali Palamutçu üçüncü

Masterler kategorisi: Göztepe Spor Kulübü sporcusu Tayfun Önür birinci, Çeşmealtı Windsurf Kulübü sporcusu Özfer Uralp ikinci, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Talat Aşıkoğlu üçüncü