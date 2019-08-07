Kınık’a adım adım ünıversıte gelıyor

İZMIR'IN Kınık ilçesinin uzun yıllardır özlemi olan fakat bir türlü gerçekleşmeyen üniversite hayali adım adım gerçeğe dönüyor. Binali Yıldırım'ın 08 Mart 2017 tarihinde Başbakan olarak Kınık ziyareti sırasında söz verdiği Kınık Üniversitesi hayata geçiyor 15 Mart 2019 günü Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile beraber Bakırçay Üniversitesi rektörü Prof Mustafa Berktaş'ı ziyareti ile başlayan Kınık'a Üniversite kurma çalışmalarında sona gelindi.Kınık Devlet Hastanesi'nin açılışı için 2 hafta önce Kınık'a gelen Binali Yıldırım müjdeyi verdi. Yıldırım, "Belediye Başkanımız sizlere Doğalgaz sözü verdi geldimiş geldi. Toki, sözü verdik yapıldı. Hastane sözü verdik açılıyormu açılıyor. Şimdi de sağlık meslek yüksekokulu açılacak. Önümüzdeki yıl Bakırçay Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Kınık'a açılacak artık Kınık ve İzmir'in sağlık personeli Kınık'ta yetişecek" diyerek üniversite müjdesi vermişti.

GELECEK YIL AÇILIYOR

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bakırçay Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Mustafa Berktaş ile üniversite yeri konusunda görüştü. Başkan Doğruer, "'İlçemizin gelişmesine önemli katkı sağlayacak olan sağlık meslek yüksekokuluna bir adım daha yaklaştık. Sağlık Bilimleri Kınık Meslek Yüksekokulu önümüzdeki yıl açılacak" dedi.