Kritik ihaleye iki teklif geldi

2015 yılında İzmir kent içi toplu ulaşım sisteminde büyük krize neden olan akıllı ücret toplama sisteminin işletilmesine ilişkin yeni ihale 5 Ağustos'ta gerçekleşti. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün çıktığı ihaleye 2 firma teklif verdi. En yüksek teklif, sistemi 2015 yılı Haziran ayından bu yana işleten Karbil firmasından geldi. ESHOT Genel Müdürlüğünün yaklaşık maliyeti 119 milyon 680 bin lira olarak açıkladığı ihalede Karbil 139 milyon 900 bin lira teklif verirken ikinci ve en düşük teklif ise E-Kent firmasından geldi. E-Kent, toplu ulaşım araçlarındaki elektronik ücret toplama sistemini 36 ay süreyle çalıştırmak için 57 milyon 120 bin liralık teklif sundu.

KENT KART KATILMADI

1999 yılında sistemin ilk kurucusu ve 16 yıl boyunca işleticisi olan Kent Kart firması ise ihaleye teklif sunmadı. 16 yıl süreyle İzmir'de kent içi toplu ulaşım araçlarındaki ücret toplama sistemini çalıştıran Kent Kart'ın ihaleye katılmaması sürpriz olarak nitelendirildi. Şimdi tüm gözler ihale komisyonuna çevrildi. İhale komisyonu, geçerli teklifler arasında düşük ve yüksek fiyat sorgulaması yapacak. Dosyadaki evrakları inceleyip en uygun teklifi belirleyecek olan komisyon önümüzdeki günlerde katılımcı firmalara ihale sonucu ile ilgili duyuru yapacak. Yasal bekleme süresi içinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda en uygun teklifi veren firma ile ESHOT Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılacak. Yeni yüklenici 7 Eylül'den itibaren 36 ay süreyle sistemi işletecek. İhale sonucuna itiraz olması durumunda ise süreç uzayabilecek. Eğer itirazlar hizmet alımının sona ereceği 7 Eylül tarihine kadar sonuçlandırılmamış olursa ESHOT Genel Müdürlüğü sistemde krize yol açmamak için Kamu İhale Kanun'unun 21/B maddesi üzerinden davet usulü 3 ya 4 aylık geçici süreli hizmet alım ihalesi yapabilecek.

NE OLMUŞTU

2015 yılında yapılan ihaleyi Cartek Firması aldı. Fakat sistem ihaleyi alan firma tarafından öngörülen sürede çalıştırılamayınca toplu ulaşım araçlarına binişlerde validatörler manyetik kartları okumadı. Vatandaş, bakiyesi biten manyetik kartına sistemdeki sorunlar nedeniyle yeni yükleme yapamadı. Durum böyle olunca çok sayıda İzmirli, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmak durumunda kaldı. Bu da İzmir Büyükşehir'in milyonlarca lira kamu kararına uğramasına neden oldu. Büyükşehir, krizi aşmak için sistem normale dönene kadar 16 yıl önce terk ettiği kağıt bilet uygulamasına geri dönmek zorunda kaldı. Taraflar arasındaki tartışma, yargıya taşınmıştı.