ALT yapıdan yetiştirdiği ve sadece Türk oyuncularla mücadele eden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve yol arkadaşı Petrol Ofisi Ceo'su Selim Şiper geçtiğimiz gün ortak bir basın toplantısı yaptı. Kırmızı-lacivertli kulübün Başkanı Özkan, "Bizim birlikteliğimiz ömür boyu. Petrol Ofisi karşılık beklemeden bu toprakların çocuklarını ve Türk futboluna destek olmak için önemli katkı sağlıyor. Böyle desteklerin çoğalmasını istiyoruz" dedi.



MENEMENSPOR

Ayberk'i istiyor TFF 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor geçen sezon 1. Lig'de şampiyon olan Gençlerbirliği'nde forma giyen sağ bek Ayberk Aydın'ı listesine aldı. Sarı-lacivertliler Ayberk ile her konuda anlaşma sağladı.



KARŞIYAKA'NIN GENÇLERİNE İLGİ

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Menemenspor önünde gençlerin ortaya koyduğu performans büyük beğeni topladı. TSYD Ege Kupası'nı takip eden Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe'nin, yeşil-kırmızılı ekibin kadrosunda bulunan 21 yaş altındaki oyuncularıyla ilgili teknik direktör Mesut Toros'tan rapor istediği öğrenildi.