Milyonluk altgeçit için ifade zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı aralık ayında hizmete soktuğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karayolu Taşıt Altgeçidiyle ilgili Sayıştay denetçilerinin hazırladığı rapor yargıya taşındı. Denetçilerin karayolu taşıt altgeçidinin yapımı sırasında kamunun 17.2 milyon lira zarara uğratıldığına ilişkin hazırladığı rapor, savcılığa ulaştı.

40 KLASÖR EVRAK

Geçtiğimiz yıl Sayıştay'ın sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturmayı yürüten savcı, evraklarda imzası bulunan 'harcama yetkilisi, diğer sorumlu ve gerçekleştirme görevlisi' sıfatlarıyla imzaları bulunan başta Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, eski Genel Sekreter Pervin Şenel Genç, kısa süre önce itfaiye daire başkanlığına getirilen o dönemin Fen İşleri Daire Başkanı Murat Varlıorpak, Yol Altyapı Şube Müdürü Mehmet Ergenekon (şimdiki Raylı Sistemler Daire Başkanı) ve Yol Üstyapı Şube Müdürü Fırat Gürkan Koçyiğit'in de içinde bulunduğu çok sayıda mühendis ve teknikeri ifadeye çağırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre yaklaşık 40 klasör dolusu evrakın yer aldığı soruşturma genişletildi. Yetkililer ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Kısa süre önce de Sayıştay belediye bürokratlarının süreç içinde yaptıkları savunmaları yerinde görmemiş yayınladığı ilamla 17.2 milyon liralık kamu zararını kişi borcu olarak sorumluluklarına göre bürokratlara bölüştürmüştü. 2017'de Sayıştay denetçilerinin yaptığı kapsamlı incelemede ilk ihalesi 36 milyon 475 bin lira olan alt geçidin maliyetinin 96 milyon lirayı bulduğu ortaya çıkmıştı. Yüklenici firma ile İzmir Büyükşehir arasında 3 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan sözleşmenin ardından 13 Temmuz 2015 tarihinde yer teslimi yapıldı. Yer teslimden 20 gün sonra yapılan proje değişikliği ile ortaya çıkan usulsüz imalatlar sonucu kamunun 17 milyon 283 bin 842 lira 49 kuruş zarara uğratıldığının öne sürüldüğü rapora o süreçte Egeli SABAH ulaşmıştı.



EGELİ SABAH, ALTGEÇİT İLE İLGİLİ YAPILAN USULSÜZLERİ KAMUOYUNA TAŞIMIŞTI

EGELI SABAH'ın ulaştığı raporda dikkat çeken bazı noktalar şunlar: Yüklenicinin ihalede metresini 1 liraya yapmayı vadettiği kazık imalatlarının tamamı yer tesliminden 20 gün sonra proje tadilatıyla çıkarıldı. Usulsüz olarak projeden çıkarılan değişik çaptaki kazıkların yerine, fahiş fiyatla yeni ürünlerin konulduğu gözlendi. Söz konusu kazıkların yaklaşık maliyeti, aynı zamanda bakanlık rayici, metre başına 470 lira iken yüklenici firma bu kalem için metre başına 750 lira gibi fahiş fiyat verdi. Yüklenici firmanın ihaleye katılım dosyasında metresine 1 lira fiyat verdiği kazıkları idarenin onayı ile projeden çıkarıp yerine piyasa değerinin çok çok üstünde bedelle yeni kazık imalatları eklemesi Sayıştay denetçilerinin de gözünden kaçmadı. Başkanlık makamının oluruyla yüzde 19.38 oranındaki keşif artışı, şartname yükümlülüğüne aykırı olarak yüzde 61.8'e yükselttiği görüldü. Sayıştay denetçisi yaptığı incelemede deniz dolgusu önüne 2 ila 6 ton ağırlığındaki taşlarla tahkimat yapılması işi kapsamında taş bedeli ve ekskavatör çalıştırılması iş kalemlerinin yanı sıra duvarcı ustası ve duvarcı usta yardımcısı kalemlerine de yer verildiğini tespit etti. Rapora göre deniz dolgusu önüne 2-6 ton kategorisindeki taşlarla tahkimat yapılması (her şey dahil) iş kaleminin yeni birim fiyatı doğru hesaplanmadı. Ton başına 22 lira 71 kuruş olması gerekirken fiyat neredeyse iki katı, 44 lira 71 kuruş olarak hesaplandı. Deniz dolgusu, Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan hatta İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yazılarındaki her türlü ret ve ikazlara uyulmadan, uygulama imar planı, ÇED görüşü olmadan, izinsiz ve yasalara aykırı olarak kaçak yapıldı.