Kurban bayramı bereketiyle geldi

BUGÜN NELER OLDU

İslam dünyası, dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı'nı kutluyor. Bayramın birinci günü sabahın ilk saatlerinde Ege Bölgesinde milyonlarca Müslüman vatandaş, camilere akın etti. Vatandaşlar, kılınan bayram namazının ardından birbirleriyle bayramlaştı. Namazın ardından vatandaşlar, belirlenen yerlerde kurbanları kestirdi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da manzara değişmedi. Kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurbanlarını keserken hayvanların boynuz darbeleri el, kol, bacak gibi çeşitli uzuvlarından yaralananlar hastanelerin acil servislerine getirildi. Denizli'de 103, Uşak'ta 56, Manisa 70 Aydın'da 60 kiyi yaralandı. Çoğu kendi imkanları ile hastaneye gelen acemi kasaplar, ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Öte yandan her bayram olduğu gibi şehitlik ve mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı.