Kurban eti dinlendirilmeli

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uzun yıllardır kasap esnafı olarak çalışan Kadir Öz, kurbanın kesildikten sonra etinin nasıl saklanması gerektiğini anlattı. Kurbanlığın kesildikten sonra saklanacak etin havalandırılması, buzdolabın derecesi ve koyulacak poşetin çok önemli olduğunu ifade eden Öz, "Vatandaşlarımız etin sıcak havasını aldıktan sonra kasap arkadaşlarımıza getirip hazırlığını yaparsa daha iyi olur. Et o zaman daha lezzetli olur. Kesilen etin zaten en az 24 saat dinlendirilmesi lazım. Daha lezzetli olur" dedi.