Metropolis’te kazı çalışmaları başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alan Metropolis Antik Kenti'nde kazılar tekrar başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ve katkıları yanında, Sabancı Vakfı'nın destek verdiği Metropolis kazılarında bu yıl, kentin dokusu, yapıları, caddeler, sokaklar, şehir yaşamı ve kentte yaşayan farklı statü ve gelir gruplarından halkın yaşam alanları araştırılacak ve kentte yaşayanların temel gereksinimi olan su kaynakları, suyun biriktirilerek depolanması, özel konutlara dağıtılması üzerine çalışmalar yapılacak. Ayrıca, Metropolis'in ilk kurulduğu yıllarda bölgede var olan mücadele ortamında kent ve yaşayanların huzuru için alınan önlemler de araştırılarak, güvenlik amacıyla inşa edilen ve kenti çevreleyen sur duvarı, kapılar, kuleler belirlenecek. Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı çalışmalarında yeni dönem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, başkanlığında devam edecek. Ayrıca, Metropolis'in ilk kurulduğu yıllarda bölgede var olan mücadele ortamında kent ve yaşayanların huzuru için alınan önlemler de araştırılarak, güvenlik amacıyla inşa edilen ve kenti çevreleyen sur duvarı, kapılar, kuleler belirlenecek.Metropolis Antik Kenti kazılarına 16 yıldır destek verdiklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Ana Tanrıça Kenti Metropolis'in kazı çalışmalarına verdiğimiz destekle kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Tarihe ışık tutmanın, günümüz insanının geçmişin yaşamıyla buluşmasını sağlamanın, geleceğimize giden yolda da önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Zenginliği ve derinliğiyle hayranlık uyandıran Metropolis'e desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi. Kazı Başkanı Aybek ise 2 bin yıl önce Metropolis Antik Kenti'deki halkın gündelik yaşantısına dair yeni detayları gün yüzüne çıkaracaklarını ifade etti.yılından bu yana sürdürülen kazılarla gün yüzüne çıkarılmaya çalışılan Metropolis'in tarihi, kentin yakınlarındaki Geç Neolitik Çağı ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma ve Bizans dönemlerine, Beylikler ve Osmanlı tarihine kadar uzanıyor. Bugüne kadar yapılan kazılar sonunda Helenistik döneme ait tiyatro, meclis binası, sütunlu galeri ile Roma İmparatorluğu dönemi'nde inşa edilen 2 hamam ve spor alanı, mozaikli salon, peristil ev, dükkanlar, umumi tuvalet, cadde ve sokaklar gibi antik kent dokusunu oluşturan yapılar ve mekanlar bulundu. Kazılarda 11 bin tarihi eser gün yüzüne çıkartıldı.