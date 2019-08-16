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AK Gençlerden jesti

Giriş Tarihi: 16.8.2019
AK Gençlerden 14 Ağustos jesti
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, partinin kuruluş yıl dönümü şerefine gençlere jest yaptı. Parti'nin kuruluş tarihi de olan 14 Ağustos 2001 tarihinde doğan İzmirli gençlerin doğum günü, 30 ilçede koordinasyonlu ekipler halinde kutlandı. İl Gençlik Kollarından oluşturulan ekiplerle beraber, doğum günü gençlerinin evine çat kapı süprizde bulunan İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve selamını ileterek, günün anısına doğum günü pastası kesti. 30 ilçede koordinasyonlu ekipler halinde yüzlerce gencin doğum gününü pasta keserek kutlayan AK Gençler, hangi siyasi partiden olursa olsun, sürprizlerinin doğum günü gençlerini mutlu ettiğini dile getirdi. Doğum günü kutlanan yüzlerce genç ise yapılan sürprizin kendilerinde büyük heyecan yarattığını vurgulayarak, İl Gençlik Kollarına teşekkür etti.
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AK Gençlerden 14 Ağustos jesti
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