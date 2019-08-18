Fatih Portakal ‘Dağ’a tosladı!

BUGÜN NELER OLDU

medyadan Bayraklı Sehir Hastanesi'nin yerini elestiren FOX TV spikeri Fatih Portakal'a, AK Parti Genel Baskan Yardımcısı ve Izmir Milletvekili Hamza Dag'dan cevap geldi. AK Partili Dag, Fatih Portakal'ın sorusunu, "Hastanenin yapılmakta oldugu bölge Izmir'in ulasım konusunda en rahat yerlerinden biridir. Izmirlisiniz, bilirsiniz! Belediyenin sehir merkezinde yer tahsis etmesi beklenseydi ömür biterdi de hastane bitmezdi. Su anda Bayraklı'da tüm Ege Bölgesi'ne hizmet edecek, yüksek standartlarda bir hastane insa ediliyor. Kosulsuz muhalefet etme refleksi, yapılan güzel isleri takdir etmenize engel olmasın Fatih Bey" diye yanıtladı. Fatih Portakal sosyal medyadan Bayraklı Sehir Hastanesi'nin konumunu elestirirken, "Insan gelmesin diye mi burayı yapıyorsunuz ya da eziyet olsun diye mi?" diye sormustu.