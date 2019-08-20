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Çocuklara göz muayenesi şart

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Çocuklara göz muayenesi şart
Çocuklarda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gelen görme bozukluğu, sosyal ve bedensel gelişimi olumsuz etkiliyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi. İstatistiklere göre gelişme çağındaki her 4 çocuktan birinde görme bozukluğu yaşandığını dile getiren Asena, "Okul öncesi çocuklarda düzenli yapılan göz muayeneleri erken tanı açısından büyük önem taşıyor. Aileler, bu konuda dikkatli davranmalı" dedi. 3 yaşına kadar en az bir kez olmak üzere; sonraki yaşlarda da 2 yılda bir göz muayenesi yaptırılması gerektiğini anlatan Asena, okula başlamadan önce de çocuklarda göz muayenesinin mutlaka tekrarlanması gerektiğini ifade etti. Asena, "Göz tembelliği 8-9 yaşından sonra giderilemeyen bir bozukluktur. Düzenli göz muayenesi önem taşıyor" dedi.
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Çocuklara göz muayenesi şart
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