Bornova’da skandal

Geçtiğimiz günlerdeki meclis toplantısında Bornova'da 5 bin 171 kaçak yapı tespit ettiklerini belirterek vatandaşlardan kaçak yapıları whatsapp belediyeye ihbar etmelerini isteyen CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, eski CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe'nin sahibi olduğu Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin Erzene Mahallesi'nde ruhsatsız olarak çalıştırdığı merkez şantiyeyi görmezden geldi. Ocak ayında Temiz İzmir Derneği'nin yaptığı başvuru üzerine Bornova Belediyesi'ne bağlı ekipler şantiyede ve imar müdürlüğünün arşivlerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu taşınmazın dosyasında inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler tutanak tutup 12 Mart 2019'da yine belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Kontrol Servisinden söz konusu parsel üzerindeki kaçak yapılarla ilgili İmar Kanunu çerçevesinde işlem yapmasını istedi. Normal koşullarda Encümen kararı ile mühürlenip hiçbir şekilde araç giriş çıkışına müsaade edilmemesi gereken şantiye, aradan geçen 5 aylık süreçte çalışmaya devam etti.

SABAH GÜNDEME TAŞIDI

Temmuz ayında Egeli SABAH, Erzene Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzluğu 'Kıyağın böylesi' başlığı ile manşetine taşıdı. Ardından da belediyeden kaçak çalıştığı iddia edilen şirket şantiyesi hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Aradan geçen süreçte konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Gazetemizin takibi sonrası belediye ayrıntıya girmeden sadece yasal sürecin devam ettiğini belirtti. Yaptığımız araştırma şantiyenin kaçak olarak çalışmasına göz yuman Bornova Belediyesi'nin yasa ve yönetmelikleri de tanımadığını ortaya koydu. Alınan bilgiye göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, mayıs sonu haziran başında kaçak olarak çalıştığı iddia edilen şantiye ile ilgili Bornova Belediyesi'ne yazı yazdı. Resmi yazıda söz konusu şantiye ile ilgili iddiaların İmar ve Belediye Kanunu kapsamında incelenip Valiliğe konu hakkında bilgi verilmesi istedi. Belediye, İl Müdürlüğü'nün gönderdiği yazıya da kayıtsız kaldı. Geçtiğimiz günlerdeki meclis toplantısında vatandaşlara 'kaçak yapıları Whatsapp hattından bize ihbar edin' diyen İduğ, kaçak çalışmaya devam eden şirket şantiyesi hakkında hiçbir işlem yapmadığı gibi aradan geçen 2 aylık süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün resmi yazısına da yanıt vermedi.

YINGÖRMEZDEN GELDİ

Normal koşullarda gazete haberleri ve ihbarlar üzerine yerinde yapılan tespitlerde kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen şantiye ile ilgili belediye encümenin mühürleme işlemi yapıp söz konusu parsel üzerindeki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı alması gerekiyor. Fakat Bornova Belediyesi'nin kentin göbeğindeki şantiyenin kaçak olarak faaliyetlerini sürdürmesine göz yumması akıllara 'Bu tesis birileri tarafından korunup kollanıyor mu?' sorusunu getirdi.



PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR?

Normal koşullarda kaçak çalıştığı tespit edilen yapılar hakkında belediyenin yapı kontrol birimi gidip yerinde tespit yapar. Eğer söz konusu yapının inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi yok ise 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca mühür zaptı (yapı tatil zaptı) tutulur. Ardından da 10 gün içinde İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca firmaya para cezası kesilmesi için evrak encümene gönderilir. Yapı tatil zaptı tutulduktan sonraki bir ay içinde işletmeci söz konusu tesise ruhsat almak zorundadır. Eğer alamıyorsa da parsel üzerindeki ruhsatsız yapıları yıkmakla yükümlüdür. Eğer bunun her ikisi de 1 ay içinde yapılmadıysa dosya tekrar encümene sevk edilir. Encümen de söz konusu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı alır ve belediyenin yıkım yapan ilgili birimine gönderir. Bu arada Cumhuriyet Savcılığına da kaçak yapı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur. Encümence kesilen para cezası da tahsil edilmesi için belediyenin ilgili birimine gönderilir. Bu arada şantiye mühürleneceği için her türlü araç gereç giriş çıkışı yasaklanır. Yapılıyorsa, şantiyedeki üretim de durdurulur. Eğer süresi içinde yıkım gerçekleşmezse belediye kaçak yapıyı yıkar, yıkım masraflarını da yüzde 25 fazlasıyla firmadan tahsil eder. Eğer belediyenin ekipmanı yıkım için yeterli değilse yıkım için ihaleye çıkar. Tüm bu süreçte şantiye mühürlü olduğu için hiçbir aracın giriş-çıkış yapmasına izin verilmez.



4 YILDA 600 MİLYON LİRALIK İŞ

AGRA Kent Hizmetleri A.Ş geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 yılda aldığı 600 milyon liranın üzerindeki ihale ile gündeme gelmişti. 2015 yılında CHP Ankara eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe tarafından İzmir'de kurulan şirket, İZBETON ve Büyükşehir Belediyesinden alt taşeron olarak aldığı işlerle dikkat çekmişti.