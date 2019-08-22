Kök hücre bagısı herkese umut oldu

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Izmirli 4 yasındaki Öykü arin Yazıcı'ya geçtigimiz yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teshisi konuldu. Öykü Arin'e nisan ayında önce annesi Eylem Sen Yazıcı'dan ilik nakledildi. Ilik uyum saglamayınca küçük kıza bu kez haziran ayının basında babası Çagdas Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Ilik naklinin simgesi haline gelen "Öykü Arin'e Umut Ol" adı verilen ve Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Ingiltere, Almanya gibi dünyanın 10'dan fazla ülkesinde gönüllüler yardımıyla etkin sekilde yürütülen kampanyayla geçen yıl kasım ayından bu yana 150 bini askın donöre ulasıldı. Kampanya kapsamında bagıslanan kök hücreler, son bir ayda Eskisehir, Izmir, Denizli ve Ingiltere'deki çocuklara uyumlu oldugu tespit edildi. Donörlerden alınan kök hücreler, çesitli kentlerdeki hastalara nakledildi. Hastanenin steril odasından çıkarak normal servise alınan zaman zaman da evine gönderilen çocugun annesi Eylem Sen Yazıcı, son yapılan testlerde kızına iligin uyumunun yüzde 98 devam ettigini söyledi. Kampanyalarının "Tüm Öykülere umut ol" sloganıyla devam ettigine vurgu yapan Yazıcı, bu kampanyayı sadece Öykü Arin için degil, bütün hastalar için yaptıklarını dile getirdi. Yazıcı, ilk kampanya basladıgında bagıslanan kök hücrenin Istanbul'da bir bebege uyum sagladıgını belirtti.Anne Yazıcı, "Izmir'deki soför bir arkadasımızın bagısladıgı ilik de lösemi hastası bir baska çocuga umut olmustu. Neredeyse her ay güzel haberler alıyoruz. Bu kampanya sürecinde 150 bini askın donöre ulastık. Eskisehir, Izmir, Denizli ve Ingiltere'den bu ay güzel haberler aldık. Biz çagrımızı sürdürüyoruz. Bütün Öyküler için donör olun, umut olun çünkü kök hücre bagısı hayat kurtarır" dedi.