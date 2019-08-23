Hayvan sevgisi fenomen yaptı

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESİR'INSındırgı ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanur, bir günde sosyal medya fenomeni oldu. Sabah saatlerinde video paylaşım kanalında çevresindeki bitki ve hayvanları tanıtan Mehmet Kanur, 2 gün içinde 100 bin takipçiye ulaştı. Kanur, "Kendimi bildim bileli hayvanları seviyorum. Sürekli araştırdım ve videolarını çekmek istedim. İleriye doğru da hatıra olarak kalır diye düşündük. Hedefim belgesel kanalında çalışmak ve bütün çocuklar doğa sevgisi aşılamak" dedi.