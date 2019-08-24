Bir formaya iki aday

Ligin ilk haftasında sahasında Ümraniyespor'a 3-1 kaybeden Altay'da İstanbulspor maçının hazırlıkları sürüyor. Günü tek idmanla geçiren siyah-beyazlılarda sol bek için iki futbolcu, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın gözüne girmek için ekstra çaba sarf ediyor. Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören ve İstanbulspor müsabakasında takımdaki yerini alamayacak olan Özgür'ün formasına Murat Uslu ve Kadir Yazıcı en büyük adaylar olarak göze çarpıyor.

HAKAN DEMİRCİ SIKINTISI

Altay'da Hakan Demirci sıkıntısı yaşanıyor. Yeni transferlerden bir tek genç golcü Hakan Demirci'nin lisansı çıkarılamadı. Siyah-beyazlılar, dış transferde el sıkıştığı 8 futbolcudan 7'sine lisans çıkarırken, gurbetçi Hakan'ın lisansı yetiştirme bedeli engeline takıldı. Süper Lig ekibi Alanyaspor'un Altay'dan 150 bin TL yetiştirme ücreti istediği öğrenildi. Hakan, lisansının 2 Eylül'e kadar çıkarılması bekleniyor.

Altay grafiti sanatçıları arıyor ALTAY'DA yönetim futbolcuları motive etmek için ilginç bir yol izleme kararı aldı. Sporcuların çalıştığı salonu taraftarların çizeceği grafiteler (duvar resimleri) ile donatacak. Kulüp yaptığı açıklamada, "Bırakacağın iz ile Büyük Altay'ımızın şanlı tarihinde sen de yerini al! Profesyonel futbol takımımızın kullandığı fitnes salonunun duvarları, yeteneğin ve hayal gücün ile renklenecek. Büyük Altay'ımızın ''Kudret ve Kuvveti''ni yansıtmak isteyen grafiti sanatçılarımızı bekliyoruz" ifadeleriyle grafiti sanatçılarına çağrı yaptı.