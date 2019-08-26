Şehir hastanesine Yıldırım inceleme

İzmir'de Cumhuriyet tarihinini en büyük yatırımı olan 'Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. programları kapsamında İzmir'de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatını gezdi. Koca ve Yıldırım, inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı. İzmir'in ticareti, üniversiteleri ve sanayisiyle önemli bir metropol kenti olduğunu dile getiren Bakan Fahrettin Koca, "Şehir hastanemiz toplam 630 bin kapalı alanı olan, 2 bin 60 yatak kapasiteli, özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 300 yataklı olarak ayrıca ilave olduğu, yüksek güvenlikli adli psikiyatrik hastane dediğimiz yine 100 yataklı hastanesi olan, İzmir'i sağlık üssü yapabilecek bir şehir hastanesi olarak konumlandı. Özellikle sağlık turizminde de İzmir bundan böyle bir şehir hastanesiyle daha ciddi bir pay alabilir noktaya gelecek" dedi.

2021'DE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinden 10'uncusunu Bursa'da açtıklarını hatırlatan Koca, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, inşaatın 31 Mayıs 2021'de bitirlmesinin planlandığını söyledi. İnşaat alanına gelince 2014 yılını hatırladıını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise, "O gün dolaşa dolaşa sonunda çevre yolunun üzerinde bu bölgeye karar vermiştik. Şimdi burada güzel eserin yükseldiğini gördükçe verdiğimiz kararın ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. İzmir'de biz '35 İzmir, 35 Proje' diye yola çıktık. Bunlar bugün birer birer hayata geçiyor. Proje dediğinizde tırı vırı işler değil 5 milyar liranın üzerinde yatırımdan bahsediyoruz" dedi.