Salça sezonunda yanıklara dikkat

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Salçahazırlama sezonunun açılmasıyla birlikte sıcak gıdanın konulduğu kavanozun patlaması veya sıcak tencerenin devrilmesi gibi nedenlerle oluşan yanık başvurularında artış yaşanıyor. Ege Bölgesi'nde en yüksek sayıda erişkin hastaya hizmet veren Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine, özellikle salça, konserve gibi yiyeceklerin yapıldığı ağustos ve eylül döneminde başvurular artıyor. Yanık merkezine her ay benzer sebeplerle gelen başvuru sayısı 1 ya da 2 iken sadece bu ay salça, konserve yaparken yanarak hastaneye koşan kişi sayısı 30'a ulaştı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Merkezine 2018 ağustos ve eylül aylarında konserve yanıkları nedeniyle gelen kişi sayısının ise 250 civarında olduğu belirtildi.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar, yaz sonu ve eylül başında ise Türkiye'deki kadınların yanık merkezlerine daha çok başvurduğuna işaret ederek, bunun sebebinin de "salça ve konserve yaparken sıcak maddenin konulduğu kavanozun patlaması" ya da "sıcak gıda içeren tencerenin devrilmesi" olduğunu aktardı. Söz konusu yanıkların "2. derece" olduğunu ve vücutta iz bıraktığını vurgulayan Uçar, "Salça ve konserve yapımı sırasında oluşan yanıklar genelde yüz, kol ve göğüs bölgesini etkiliyor. Bu da ciddi sosyal travmaya neden oluyor" dedi. Uçar, bu tür yanıklarda kişinin üzerindekilerin çıkarılıp, yanan bölgenin 15-20 dakika boyunca çeşme suyuyla yıkanması gerektiğini ardından en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını söyledi.