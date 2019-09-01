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Kordon’da silahlı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Kordon’da silahlı kavga: 1 yaralı
İZMİR'IN Konak ilçesinde, aralarında önceden husumet olan iki kişinin kavgasında, Yücel Y. tabancayla yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olan Yücel Y. ve E.D., Kondonboyu'nda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D.,yanında bulunan tabancayı ateşledi. Yücel Y. vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Yücel Y.'yi, ambulansla İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, şüpheli E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kordon’da silahlı kavga: 1 yaralı
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