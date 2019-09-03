Kuru üzüm için alımlar başlıyor

İzmir Ticaret Borsası'nda (İTB) sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirinin borsaya getirildi. Üzümler için sembolik açık artırma töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. İzmir'in tarımsal faaliyetler anlamında önde gelen iller arasında yer aldığına işaret eden Pakdemirli, dünyada hem üretimde hem ihracatta lider konumdaki ürünlerde fiyat belirleyici olmak gerektiğini söyledi. Bu yıl 4.2 milyon ton yaş üzüm 305 bin ton da kuru üzüm üretimi beklendiğini vurgulayan Pakdemirli, yaş incirde de 329 bin ton üretim beklendiğini dile getirdi.Manisa Ticaret Borsası'nda yaptıkları toplantıda "çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO olarak müdahale edeceklerini" söylediğini anımsatan Pakdemirli, "Geçen sürede bakanlık ve TMO olarak piyasayı dikkatle takip ettik. Her ne kadar borsada alım fiyatları 10 lira civarında seyretse de üretim olan ilçelerde çiftçimizin daha düşük fiyatlardan satış yaptığına şahit olduk. Bizim bu durama kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Buradan açıklıyorum. TMO olarak kuru üzüm alımı karar teklifimizi bu sabah imzaladım ve onay gönderdim" dedi.

EMEKLER KORUNACAK

Pakdemirli, "Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zamanda alımlara başlıyoruz" dedi. Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin de konuştuğu törende sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve inciri için sembolik açık artırma düzenlendi. Veli Şentürk'ün getirdiği üzüm, kilogramı bin liradan EİB, Mutlu Yılmaz'ın getirdiği kuru incir de kilogramı bin 50 liradan İTB tarafından satın alındı.

'PKK'YI LANETLER DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Konuşmasında orman yangınlarına da değinen Bakan Pakdemirli, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yanan bölgelerdeki ağaç konusundaki hassasiyeti için teşekkür ederim. Yangınlarla ilgili PKK'nın üstlendi. 9 Eylül'de bir konser düzenlenecekmiş. Tahmin ediyorum, bu 9 Eylül konserinde yayınlayacakları deklerasyonla PKK'yı da lanetler diye bekliyorum" diye konuştu..