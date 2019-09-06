Korsan servis için özel ekip

İZMİR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla kurulan ve servis araçlarının denetiminden sorumlu olan 10 kişilik özel ekip, bu yıl da korsan servislere göz açtırmayacak. Emniyet bünyesinde kurulan özel ekip, son bir yılda rekor denilebilecek bir sayıda servis aracına denetim yaptı. Sivil trafik polisleri 9 bin 9 servis aracını tek tek takibe alıp inceledi. Yapılan detaylı araştırmalarda izin veya ruhsat olmadan yolcu taşıyan 224 korsan servis aracı belirlendi. Korsan servis araçlarına madde Ek2/3'ten işlem yapıldı. 224 korsan servis aracından 19'unun ikinci ve üçüncü kez yakalandığı ortaya çıktı. 30 adet korsan okul servisi trafikten men edildi, toplam 769 bin lira ceza kesildi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 800 bin aşkın öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılında çocukların eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri, suç, şiddet ve kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla polisin sorumluluk alanlarında tedbirler alındığı belirtildi. "Polis-Okul İrtibat Görevlisi" projesi kapsamında riskli olabileceği değerlendirilen okullar olmak üzere 450 okulda 500 polisin görev yapacağını ifade eden Aşkın, "Evrakları tam olmayan servislere müsaade etmeyeceğiz. Ailelerden de ricamız evrakları tam olan kayıtlı servisleri tercih etmeleri yönünde" diye konuştu.İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, öğrenci taşıyacak şoförlerin trafik, mevzuat, öfke kontrolü, farkındalık ve ilk yardım gibi konularda eğitim aldığını, alkol ve uyuşturucu bağımlılık testinden geçirildiklerini ifade etti. Meslek odasına kayıtlı olmayan servis araçlarının ve bu araçları kullanan şoförlerin ise denetlemediğini vurguladı. Bostancı, korsan taşımacılığın, en büyük sıkıntılardan biri olduğunu belirterek, servis aracı niteliğinde olmayan, sürücüleri gerekli kontrolden geçmemiş araçlarla servis yapıldığının altını çizdi.

'MOBİL EKİP'

Bu yıl korsan servisle mücadeleye, mobil ekiplerin destek vereceğini kaydeden Bostancı, İçişleri Bakanlığınca temmuz ayında illere "mobil ekip" konusunda genelge gönderildiğini aktardı. Bostancı, yeni dönemle beraber mobil ekiple korsan taşımacılığa engel olunacağını belirterek, "Emniyetten, belediyeden ve ilgili meslek odasından yetkililerin bulunduğu araç, gelen ihbarları anında değerlendirecek. Bu mobil ekip uygulamasıyla korsan taşımacılığında netice alınacağını düşünüyorum" diye konuştu.