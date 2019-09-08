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Helikopter ambulans ile yetiştirildi

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Helikopter ambulans ile yetiştirildi
Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesi'nde akciğerleri ve sindirim sistemini etkileyen genetik bir hastalık şikayetiyle yatmakta olan 27 yaşındaki bir hasta solunum yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu görüldü. Atatürk Şehir Hastanesi tarafından hastanın ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması için, 112 Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu. 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından Hacettepe Üniversitesi ile görüşmeler sağlanarak zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçildi. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından Helikopter Ambulans Balıkesir'e yönlendirilerek hasta helikopter ambulans Ankara'ya sevk edildi.
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Helikopter ambulans ile yetiştirildi
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