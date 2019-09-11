Altay’da Oğuz Han sevinci

TFF 1. Lig'de cumartesi günü Boluspor'a konuk olmaya hazırlanan Altay'a lige verilen ara ilaç oldu. Sakatlığı sebebiyle Balıkesirspor Baltok maçının kadrosunda yer almayan deneyimli hücumcu Leandriho tamamen düzelirken, sakatlığı sebebiyle ligin ilk 3 haftasında kadroya giremeyen Oğuz Han Aynaoğlu'ndan da teknik heyetin yüzünü güldüren haber geldi. Oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi.

ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Oğuz Han'ın da takıma dönmesiyle zorlu Boluspor maçı öncesinde siyah- beyazlılarda eksik oyuncu kalmadı. Lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Ligin ilk iki haftasında sahaya yansıttığımız futbol skora yansımadı. Balıkesirspor karşılaşmasıyla ilk galibiyetimizi aldık ve milli maç arasına moralli girdik. Şimdi çıkışımızı Bolu deplasmanında da sürdürmek istiyoruz. Evimize en iyi skorla döneceğimizden inancım tam" diye konuştu.