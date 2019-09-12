Bergama’nın 150 yıllık tütün deposuna restore

İZMIR'IN Bergama ilçesinde bulunan 150 yıllık bir tütün deposu, İspanyol ve İtalyan iki akademisyen ile Türk öğrenciler tarafından elbirliğiyle restore ediliyor.Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Jose Manuel Garcia Torres'in beş yıl önce İtalyan öğretmen ve gastronomist Gabriel Castellana ile birlikte satın aldığı tütün deposu, mimarlık öğrencileri için bir okula dönüştü. Bergama'yı ilk ziyaret ettiği andan itibaren büyülendiğini ve sık sık geldiğini anlatan Torres, eski tütün deposunu kültür merkezi haline getirmek için yola çıktığını söyledi.

ÖĞRENCİLER İSTEDİ

Deponun hikâyesini anlatan Torres, "Tarihi tütün deposunu satın aldıktan sonra Gabriel ile birlikte buranın Akdeniz kültürünü yansıtan bir kültür merkezi olmasına karar verdik. Akdeniz müzikleri, dansları, yemeği ile bir eğitim merkezi olsun, Bergama ile Akdeniz kültürü bu noktada buluşsun istedik. Çok kötü durumdaki binayı yavaş yavaş restore ederiz diye planladık. Bu sırada öğrenciler de sürekli staj yapacak yer soruyorlardı. İnşaat alanındaki krizden dolayı staj yapacak yer bulmakta zorlanıyorlardı. Öğrencilere depoyu anlattım. Çok ilgilendiler. Akademisyen arkadaşlarım ve öğrenciler hep birlikte projeye başladık. Burayı bir ya da iki seneye tamamlayacağız" dedi.