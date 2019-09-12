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Kınık’ta

İzmir Kınık’ta düzenlenen 3. ’nde sahne alan , müzikseverleri coşturdu. Festival dolu dolu geçti

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Kınık’ta Hasat Festivali
İZMIR'IN Kınık ilçesinde bu yıl 3. kez düzenlenen Hasat Festivali'nin 2. günü etkinlikleri, Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde 'Tarımda Hibe Projeleri'ni anlatan panel ile başladı. Poyracık Mahallesi Kültür Merkezinde düzenlenen masa turnuvasında ise dereceye girenlere ödülleri Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından verildi. Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen 'Yaparsa Benim Annem Yapar Yarışma Programı da Kınık Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bahçesinde yapıldı. Merkezde eğitim gören öğrenci anneleri yumurta taşıma ve sandalye kapma yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Ardından merkezde eğitim gören minik öğrenciler Aile Yaşam Merkezi standında taş boyayarak hünerlerini sergiledi. Akşam ise Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları ve bale gösterisinin ardından Öykü Gürman sahne aldı. Öykü Gürman 2 saat süren programında birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ünlü sanatçıya plaket, çiçek ve Kınık kilimi hediye etti. Öykü Gürman, konser sırasında hayranlarını sahneye alarak onlarla oynayıp halay çekti.
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Kınık’ta Hasat Festivali
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