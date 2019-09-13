İzmir sağlık üssü oluyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden şehir hastanesinin 2020 yılı mayıs ayında hizmete açılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, hastanenin açılması ile birlikte özellikle sağlık turizminde İzmir'in ciddi bir pay sahibi olacağına vurgu yaptı. Kırkpınar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayallerinden biri olan şehir hastaneleri, bilindiği üzere bazı illerimizde hizmete başladı ve bulundukları illere sağlık alanında ciddi değerler kattığını duyuyoruz" dedi.

YÜZDE 95'I TAMAM

İzmir'in ülkemiz için çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Kırkpınar, AK Parti hükümetleri olarak İzmir'e her dönemde gereken önem ve değerin verildiğini belirtti. Kırkpınar, "2002 yılından bu yana İzmir ve İzmirliler için her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi yatırımlar yapılmış ve büyük mesafeler kat edilmiştir. İşte bunlardan biri olan şehir hastanesi de tahmini olarak 2020 mayıs ayında tamamlanıp hizmete açılacaktır. İnşaat çalışmalarının yüzde 95 tamamlanmış olup, çalışmalar planlamaya uygun bir şekilde sorunsuz olarak devam etmektedir. Şehir hastanemiz toplam 630 bin kapalı alanı olan, 2 bin 60 yatak kapasiteli, içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yüksek güvenlikli adli psikiyatrik hastane dediğimiz hastanesi olan, İzmir'i sağlık üssü yapabilecek bir şehir hastanesi olarak konumlanmıştır. Hastanemizin hizmete girmesi ile birlikte İzmir'de verilen sağlık hizmetleri çok daha farklı bir konuma kavuşacaktır" diye konuştu. Şehir hastanesinin konumu ve ulaşımı noktasında herhangi bir sıkıntı olmadığına da dikkat çeken Kırkpınar, şöyle konuştu: "Ben şehir hastanesinin ilimize kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım'a, hükümetimize ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya İzmirli hemşerilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum."