Mahalleli linç ediyordu

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde H.Y., isimli şahıs alkollü olarak geldiği evinde balkona çıkarak çevresine küfürler edip, tehditler yağdırmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri balkondan inip sokağa çıkması konusunda ikna edemeyince evi taş yağmuruna tuttu. Bölgeye gelen polis ekipleri kavga eden gruba müdahale etti. H.Y.'nin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli grubun sakinleşmediğini gören ekipler, şahsı linç girişimine karşı bindirdiği polis aracı ile bölgeden kaçırdı. Polis ardından öfkeli grubu dağıttı.