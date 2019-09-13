Şampiyonu sokağa attılar

Eski milli boksör Cavit Kocaoğlu (67), yıllarda çıktığı ringde dimdik durmayı bilirken, şimdi bir yandan hastalıklarla uğraşıyor, bir yandan da tek başına yaşamaya çalışıyor. Bundan tam 8 yıl önce İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki oğlu ve eşi ile birlikte mutlu bir hayatı olan milli boksör Cavit Kocaoğlu'nun hayatı eşinin vefat etmesiyle alt üst oldu. Karşıyaka'da onlarca sporcu yetiştiren ve Türkiye'yi ulusal alanda temsil eden Kocaoğlu, eşinin vefatı ile kötü günler geçirmeye başladı. Oğulları da üniversiteye gittikten sonra tek başına kalan Kocaoğlu'nda başta dövüş sporları yakalandığı bir hastalık da olarak bilinen parkinson olmak üzere şeker tansiyon ve kalp hastalığı çıktı.

'GÜCÜME GİDİYOR'

İddiaya göre Oğulları da okul bittikten sonra babaları Cavit Kocaoğlu'nu istemeyerek evden kovdu. Tedavilerini bile sürdüremeyen milli boksör, onlarca çıktığı maçlarda yıkılmazken, bu sefer ayakta duracak gücü bulamadı. Gürçeşme'de 200 liralık tek odalı harabe gibi yerde yaşamaya başlayan Cavit Kocaoğlu, ilaçlarını bile içemiyor. Haftanın beş günü aş evinden yemek gelirken, mahalleli boksörün eksikliklerini kendi aralarında toplayıp tamamlıyor. Yüreği buruk kalbi kırık olan Kocaoğlu, özürlü maaşı ile ayakta kalmaya çalıştığını belirterek, "Bunları yaşamayı kim ister?Ben yıllarca Türk milli takımı için hem dövüştüm hem de çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Biz sporla büyümüş. Spor bizim için her şeyden önce gelirdi. Hayat felsefemiz buydu. Ama şimdi düştüğümüz durum çok kötü. İçim acıyor. Bu kadar hastalıkla uğraşırken, cebimde beş kuruşsuz olmak içimi acıtıyor. Kimsem kalmadı. Çocuklarım da beni istemedi. Eşim vefat ettikten sonra her şey değişti. 4 kişilik bir aileden tek başıma kaldım. Bazen ayağı bile kalkamıyorum. Bana komşular bakıyor. Bu ağrıma gidiyor" dedi.