170 öğrenci taşımalı eğitim mağduru oldu

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MILLI Eğitim Bakanlığı (MEB) Taşıma Yoluyla Eğitime erişim Yönetmeliği'nin, 21'inci maddesinde bu yıl değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre İzmir'de Bergama'nın Kozak bölgesinde yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı 9 Eylül 2019 tarihinden bu yana okullarına erişim sağlayamıyor. 2018- 2019 döneminin ikinci yarısında lisede taşımalı eğitimin kaldırıldığını ifade eden Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) yöneticisi Fikret Ali Parlas, aynı uygulamanın ilkokul ve ortokul öğrencileri için de geçerli olmasına tepki gösterdi. Anayasaya göre ilköğretimin zorunlu ve ücretsiz olduğunu hatırlatan Parlas, "16 köyün 3'ünde okul var. Bakanlık, 'Her öğrenciye en yakın okul en güzel okuldur', diyor. Bizim çocuklarımız 20 kilometre uzaklıktaki okula gidiyor. Çocukların beslenmesinden, eğitiminden tasarruf olmaz. Ya köye okul açacaksın ya da bu çocukları ücretsiz olarak taşıyacaksın. Taşıma kapsamındaki çocukların yemek giderleri de karşılanıyordu. Hem ulaşım hakkı hem beslenme hakkı ellerinden alındı" dedi.Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, "Çocuklarımızın okula ulaşımında kolaylık sağlamak için çalışmalara başladık. MEB ile görüşüyoruz" dedi.