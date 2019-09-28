Horoz çıkış arıyor

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ig'in ilk iki haftasında 6 puan toplayan ancak daha sonra 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle düşüşe geçen Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Hacettepe'ye 4-0 mağlup olarak elenmişti. Son 4 maçında gole hasret kalan ve ağlarında 6 top gören yeşil-siyahlılar, bugün evlerinde karşılaşacakları Kasımpaşa'yı mağlup ederek yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Denizlispor Teknik Direktör Yücel İldiz, son dönemdeki kötü saha sonuçlarına rağmen, takımın futbolundan memnun olduğunu belirtti. İldiz, "Kasımpaşa maçında iyi futbolumuzun karşılığını gollerle alacağımızı düşünüyorum. Kolay bir mücadele olmayacak ancak kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takım olarak bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Talebelerime inanıyor ve güveniyorum"
dedi.