Horoz çıkış arıyor

BUGÜN NELER OLDU

ig'in ilk iki haftasında 6 puan toplayan ancak daha sonra 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle düşüşe geçen Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Hacettepe'ye 4-0 mağlup olarak elenmişti. Son 4 maçında gole hasret kalan ve ağlarında 6 top gören yeşil-siyahlılar, bugün evlerinde karşılaşacakları Kasımpaşa'yı mağlup ederek yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Denizlispor Teknik Direktör Yücel İldiz, son dönemdeki kötü saha sonuçlarına rağmen, takımın futbolundan memnun olduğunu belirtti. İldiz, "dedi.