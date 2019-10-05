Göztepe hedefe kilitlendi

ALTINORDU'NUN

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Göztepe, bugün İstanbul Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Sezona kötü başlayan ancak sonra toparlanarak son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırımızılı ekip, buna rağmen istediği çıkışı yakalayamadı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göz-Göz, Kayserispor'u mağlup ederek yeni bir sayfa açmayı planlıyor.GÖZTEPE'DE geçen hafta Gazişehir Gaziantep deplasmanında kırmızı kart gören kaleci Beto görev yapamayacak. Teknik Direktör Tamer Tuna, 37 yaşındaki Portekizli eldivenin yokluğunda Göktuğ'u sahaya sürecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 6 haftada topladığı 6 puanla 15. sırada bulunurken düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. Kayserispor ise 3 puan 17. sırada.GÖZTEPE-KAYSERISPOR maçının biletlerinin satışı sürüyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği biletler, ev sahibi takım taraftarları içinMisafir tribünü biletleri ise 35 TL.3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kötü gidişe çare bulmaya çalışan Manisaspor, Ege derbisinde Ci Group Buca'yı konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Emre Kaan Çalışkan. Altyapısından ve amatör ligden gelen genç kadrosuyla mücadele eden, sezon başlamadan FIFA tarafından 6 puanı silinen Manisaspor, son 3 maçtır puan yüzü göremedi. Galibiyeti bulunmayan siyahbeyazlı ekip grupta -4 puanla son sırada yer alıyor. Teknik direktör Ercümend Coşkundere ile 7 puanla namağlup zirve takipçisiyken yollarını ayıran Ci Group Buca ise yeni teknik patronu Nihat Balan yönetiminde çıktığı 2 maçta 2 mağlubiyetle ayrılırken haftaya 9'uncu sırada başladı.TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk galibiyetini teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta 1877 Alemdağspor önünde alarak düşme hattından çıkan Karşıyaka, bugün Fatsa Belediyespor'a konuk olacak. Fatsa İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak ve hakem Enver Aydın tarafından yönetilecek. 9 gün içinde 3'üncü maçlarına çıkacakları zorlu bir periyotta olduklarını hatırlatan Soner Tolungüç, rakiplerini yenerek seri başlatmak istediklerini söyledi. Karşıyaka bu maçın ardından 9 Ekim Çarşamba günü Kemerspor 2003'ü ağırlayacak. İzmir temsilcisinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.Birinci Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu bu sezon 4 oyuncusunu 6 lig maçında hiç oyundan çıkarmadan şans verdi. Kaleci Erhan Erentürk, stoper Ravil Tagir, takım kaptanı Sinan Osmanoğlu ve sağ bek Kerim Alıcı, 6 lig maçının hepsinde ilk 11'de görev yaptı ve hiç oyundan çıkmadan sahada 540 dakika kaldı.derbisi