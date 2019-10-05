Okula gitmek için dağları aşıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Haraplar Mahalles'inde yaşayan 5 kardeş her gün okula gitmek için zorlu parkuru aşmak zorunda kalıyor. Anne ve babaları ayrı olduğu için halaları Cennet Işık, babaaaneleri Ayşe Koç ve dedeleri Mehmet Koç ile birlikte yaşayan kardeşler, her sabah yorucu ve bir o kadar da tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Evlerinden ayrıldıktan sonra ilk olarak dik ve tehlikeli bir yokuştan güçlükle inen kardeşler ormanlık alandan geçerek servise binmek için ana yola iniyor. Okul yolcuğunda ise lise öğrencisi Mehmet Koç, ortaokul öğrencisi Özlem Koç ile ilkokul öğrencisi Özkan Koç, Sabit Koç ve Yiğit Koç'a rehberlik ediyor. Babaanne ve dedeleriyle yaşayan kardeşler mahallelerine servis gelmesini istedi.Sabahları okula gitmek çok zor olduğunu söyleyen ortaokul öğrencisi Özlem Koç, "Çok yoruluyoruz. Ağabeyimin telefon ışığıyla yolumuzu buluyoruz. Okula gittiğimizde çok uykulu oluyoruz. Öğretmenlerimiz uykulu olduğumuz için kızıyor. Bu durum derslerime de yansıdı. Buraya kadar servis çıkmasını istiyoruz. Başka da hiç bir şey istemiyoruz" dedi. Kardeşlerinin ikisinin epilepsi hastası olduğunu ve kendisi olmadan okula gidemediklerini söyleyen lise öğrencisi Mehmet Koç, "Kimi zaman yağmur, kimi zaman kar, kimi zaman da soğuk oluyor. Yağmur yağdığı günler kırağı olsun diye dua ediyoruz çünkü yollar çok çamur oluyor. Küçük kardeşimin ayakkabıları çamur oluyor o yüzden okula gidemiyor. Geçtiğimiz günlerde domuz gördük. Dereden çıkarken birden önümüze geldi. Kardeşlerim korkuyor okula gidemiyor. İki kardeşim epilepsi hastası. Servis istiyoruz. Yolumuzun yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Hala Cennet Işık, "Biz bu çocukların okumasını istiyoruz. Servisin gelip buradan almasını istiyoruz. Bu mahallemizin yolu yapılsın ve buraya servis çıksın" dedi.